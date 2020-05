Huawei Enjoy Z 5G è ufficiale. Andiamo a scoprire meglio le caratteristiche tecniche complete e i costi.

Il nuovo terminale dell'azienda cinese è caratterizzato da un ottimo hardware, ovvero:

Ampio display da 6,5 pollici FHD+ (2400×1080) con notch dewdrop, frequenza 90 Hz e 180 Hz di campionamento del touch;

SoC MediaTek Dimensity 800 5G;

6/8 GB RAM e 64/128/256 GB di memoria interna (espandibile tramite NM Card);

tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1.8 e EIS, sensore grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 megapixel con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura f/2.2;

supporto a GSM, HSPA, LTE, 5G, Bluetooth 5.1, WiFi 5, GPS, AGPS, Glonass, BeiDou;

batteria da 4000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W);

EMUI 10.1 (Android 10);

sensore per le impronte digitali sul lato;

dimensioni: 160 x 75,32 x 8,35 mm (peso 182 g).

Passando ai costi, servono 1699 yuan - circa 220 euro al cambio attuale - per la versione caratterizzata da 6GB e 64GB di storage, per la variante da 6 - 128 GB ne servono invece 245 euro, mentre per l'acquisto della variante più performante di tutte da 8 e 128GB il costo è di 2199 yuan - 238 euro al cambio -.

Infine, le vendite del nuovo smartphone di casa Huawei cominceranno ufficialmente a partire dal 1 giugno di quest'anno in Asia, mentre in altre località il terminale dovrebbe chiamarsi diversamente e debuttare più in là. Non rimane che aspettare notizie più concrete da Huawei per il debutto del telefono altrove e in particolar modo in Italia.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone?

