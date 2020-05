Honor 30 Pro +, dopo aver debuttato e riscosso un ottimo successo in Cina, da qualche ora è sbarcato anche in Europa. Il terminale, infatti, si può acquistare iniziando dal territorio russo.

Ora come ora è importante sottolineare che per quanto riguarda il rilascio del dispositivo in altre località tutto tace, Italia inclusa.

Per chi fino ad oggi non ne avesse mai sentito parlare, Honor 30 Pro + è dotato di un hardware di altissimo livello, ovvero:

CPU: HiSilicon Kirin 990 5G

Display: OLED da 6,57" 1080p con rapporto 19,5:9 (2.340 x 1.080 pixel) "waterfall" a 90 Hz, scanner di impronte integrato

Memoria:

8 o 12 GB di RAM

256 GB di archiviazione

Fotocamera posteriore:

Telefoto 5X: 8 MP, apertura f/3,4, PDAF, stabilizzazione ottica, obiettivo periscopico

Grandangolo: 16 MP, apertura f/2,2, PDAF, dimensioni sensore 1/3,09", supporto per scatti Macro a 2,5 cm

Principale: Sensore RYYB Sony IMX 700 da 50 MP (pixel binning, output predefinito 12 MP), dimensioni 1/1,28", apertura f/1,9, PDAF

Fotocamera anteriore:

Principale: 32 MP

Grandangolo: 8 MP

Connettività. Bluetooth 5.0, WiFi 6, USB-C

Audio: X

Sensori: X

Batteria: 4.000 mAh, ricarica rapida 40 W, ricarica wireless rapida 27 W

Dimensioni e peso:

8,38 mm

190 grammi

Altoparlanti stereo

Colorazioni: argento, viola

Per quanto concerne il prezzo in Russia per la versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna siamo sui 54.900 rubli, al cambio sono 705 euro.

Infine, Honor assieme all'acquisto del telefono mette a disposizione le Honor Magic Earbuds, cuffie true wireless da poco sbarcate anche nel nostro paese, con la possibilità di scegliere fra un treppiede, cover o Honor Band 5i come bonus addizionale.

Cosa ne pensate di questo top di gamma targato Honor? Ci fareste un pensierino? Fatecelo sapere nei commenti.

