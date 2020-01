Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra di casa Samsung sono fra i dispositivi più ricercati del momento. Da qualche ora in rete è apparso un filmato hands-on di modelli non funzionanti, di solito impiegati da aziende di custodie: il tutto è utile per dare uno sguardo e osservare le differenze in termini di grandezze - e non -.

Non rimane che lasciarvi al video augurandovi una buona visione:

Leggi anche: Samsung Galaxy S20: ecco i probabili prezzi, colorazioni e render ufficiosi