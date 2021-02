Galaxy A71 5G, A51 5G, M30s e M31s da qualche ora hanno iniziato in via ufficiale a ricevere un nuovo ed importante aggiornamento. I terminali appena menzionati infatti si stanno aggiornando al nuovo sistema operativo Android 11 con la possibilità di utilizzare anche la nuova versione dell’interfaccia One UI 3.0.

Samsung Galaxy A71 5G, A51 5G, M30s e M31s: ufficiale Android 11 e One UI 3.0

Per i dispositivi dell’azienda coreana che abbiamo menzionato fino a questo momento è stato avviato il rilascio del nuovo Android 11 di Google e la nuova interfaccia proprietaria di Samsung One UI 3.0.

Che dire, per l’ennesima volta Samsung in termini di update per i suoi device si è dimostrata attiva più che mai e non ha trascurato alcun terminale.

Infine, prima di salutarci, è importante sottolineare che i nuovi aggiornamenti non tutti sono ancora disponibili per il nostro paese. Presto, tuttavia, la notifica arriverà anche sui device italiani.

