Galaxy A70 aggiornamento. Samsung nelle ultime ore ha iniziato il rilascio delle nuove patch di sicurezza di maggio anche sul suo buon e caro Galaxy A70. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità introdotte.

Aggiornamento Samsung Galaxy A70: tutte le novità

La build è facilmente riconoscibile grazie alla seguente numerazione: A705FNXXU5DEU2, ed è in fase di rilascio in queste ore in Ucraina ma verrà rilasciata anche altrove nei prossimi giorni.

Le altre novità sono:

Migliorie alla condivisione dei file attraverso Quick Share;

Supporto all’audio 360 quando si usano gli auricolari Galaxy Buds Pro, tutto ciò va a mettere a disposizione dell’utente un’esperienza audio senza eguali grazie alla presenza del Dolby Head Tracking.

Non rimane che attendere questo nuovo aggiornamento anche qui da noi in Italia.

