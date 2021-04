eFootball PES 2021 Mobile. E’ record per il titolo di Konami che da quando è arrivato sull’App Store e Play Store ad ottobre è stato in grado di attirare l’attenzione di tantissimi videogiocatori. Ecco tutti i dettagli.

eFootball PES 2021 Mobile: record di download, ben 400 milioni! Al via il MessiChallenge

Per festeggiare nel miglior modo l’inaspettato traguardo, Konami stesso ha deciso di intervistare il 6 volte pallone d’oro Messi, per chi non lo sapesse ambasciatore di eFtooball Pes, dando cosi il via al #MessiChallenge Quiz. Di cosa si tratta? Non altro che un concorso con tanto di premio finale da non perdere.

Qualsiasi videogiocatore è quindi chiamato a rispondere ad un tot di domande inerenti al giocatore argentino e se il numero delle persone partecipanti arriverà a toccare le 40.000, la software house regalerà una variante esclusiva Momenti Gloriosi del fuoriclasse del Barcellona.

