Disattivare servizi di riconoscimento vocale di google è possibile? Ovviamente si. Ecco come fare step per step.

Il primo passo che dovete mettere in atto consiste nell’avviare l’app Google sul vostro dispositivo, cliccare sulla vostra foto posta in alto sulla sinistra e successivamente selezionare la dicitura ricerca vocale dalla schermate che appare.

Ora, spostate su OFF la leva inerente alla funzione Hotword Ok Google, cliccate sul tasto fine situato in alto sulla destra ed è fatto. Cosi disattiverete i servizi di riconoscimento vocale di Google.

