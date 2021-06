Design iPhone 13. Stando a nuove indiscrezioni emerse sul web, evidenziando che di ufficiale non abbiamo niente, per il nuovo iPhone 13 ci si aspetta un’estetica che ricorda tantissimo quella dell’attuale gamma iPhone 12. Ecco tutti i dettagli.

iPhone 13 design: ecco nuove indiscrezioni

Dal nuovo top di gamma di Apple ci si attende anche uno schermo con la medesima tecnologia presente su iPhone 12. In quest’ultima gamma dell’azienda coreana, infatti, sono state messe in atto migliorie importanti al display, optando per gli ultimi melafonini un’estetica diversa dal consueto.

In conclusione, sempre stando ai nuovi rumors, la Mela Morsicata dovrebbe anche riuscire a diminuire lo spessore del modulo dedicato alla fotocamera e inserire una colorazione del tutto nuova nera opaca per il modello Pro di iPhone 13.

Per ora è tutto. Restate sintonizzati con noi se volete saperne di più sui nuovi top di gamma Apple.

Leggi anche: Quando uscirà il nuovo iPhone 13?