Cosa succede se si disattiva l’account di Facebook? Se anche voi volete saperne di più su questo argomento vi consigliamo di leggere quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti lettori di Telefononews a saperne di più?

Facebook: cosa accade se si disattiva l’account?

Qualora prendiate la decisione di procedere alla disattivazione del vostro account Facebook sappiate che potete riattivarlo in qualunque momento lo vogliate. Le persone non possono visualizzare il vostro diario o cercarvi. Qualche info potrebbe restare visibile a qualche persona come per esempio i messaggi che sono stati mandati.

Quanto tempo per riattivare account Facebook?

Se avete disattivato in maniera temporanea il vostro account Facebook e volete riattivarlo, potete tranquillamente farlo in qualunque istante facendo accesso inserendo correttamente username e password. Se invece avete domandato la rimozione definitiva del profilo, avete solo un mese di tempo per ripensarci e abolire l’eliminazione.

Come contattare Facebook via email 2022?

State riscontrando problemi con Facebook nella riattivazione del vostro profilo o altro? Nessun problema la prima cosa da fare è quella di contattare l’assistenza del social. L’email da prendere come riferimento per mettere in atto richieste generiche è la seguente: info@facebook.com.

Conclusioni

Abbiamo terminato. Se avete dubbi o domande scriveteci qui sotto cosi da potervi aiutare.

