Cosa succede se disattivo temporaneamente Instagram? Ovviamente niente panico, una volta che si prende la decisione di disattivare il proprio account, gli amici che avete non saranno più in grado di vedere il vostro profilo e quello che avete pubblicato.

Questo tuttavia non vuol assolutamente dire che perderete ogni cosa. Ogni ricordo è solamente sospeso in maniera temporanea, ma pronto per essere mostrato di nuovo qualora decideste di riattivare l’account Instagram.



