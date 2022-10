Cosa si vende di più su Vinted? Se siete curiosi di scoprirlo ma soprattutto volete sapere quali sono i migliori orari di pubblicazione per vendere maggiormente e più rapidamente oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. Pronti a saperne di più su questo argomento sempre più ricercato?

Vinted: cosa si vende maggiormente?

Vinted con il passare del tempo sta prendendo sempre più piede. Sono tantissime le persone che utilizzano tale sito per vendere. Ma cosa si vende di più? Si parte dagli accessori per donna, bambini e uomo. Calzature, mobili, attrezzature per l’infanzia e giocattoli. Accessori di tecnologica come smartwatch, cuffie, custodie per telefoni e prodotti simili. Articoli come stoviglie, accessori, prodotti per la casa come la biancheria e chi più ne ha più ne metta.

Quali sono gli orari migliori per pubblicare su Vinted?

Qual’è l’orario migliore per pubblicare su Vinted? Di solito è la sera fra le 21 e 22:30 massimo. I giorni migliori sono il martedi’, giovedi e sabato.

Un consiglio importantissimo che ci sentiamo di darvi è che se vi viene proposto di abbassare il costo, aspettate almeno un giorno prima di accettare.

Conclusioni

La guida termina qui. Se non vi è chiaro qualcosa o avete domande specifiche da fare scriveteci qui sotto.

