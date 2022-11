Come velocizzare i download del browser? E’ possibile farlo? La risposta è si grazie a qualche trucco indispensabile. Se anche voi siete interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto.

Velocizzare i download del browser: ecco come fare

Rispetto a qualche anno fa ad oggi in circolazione è pieno zeppo di trucchi efficaci per aumentare la velocità di download del browser. Uno dei migliori che ci siano, almeno secondo noi, è il seguente che ora vi descriveremo: direttamente facendo affidamento alla barra URL del browser immettere il seguente comando: chrome://flags/#enable-parallel-downloading, per poi fare un tap sull’impostazione mostrata in modalità abilitato non default, proseguendo non rimane che riavviare il browser. Dunque controllate la velocità ci dovrebbe essere un netto aumento.

Perché i download su Google sono lenti?

Altra domanda che ovviamente è doveroso rispondere è la seguente: perché i download su Google vanno lenti? La velocità di download per chi non lo sapesse dipende da molti fattori differenti fra loro, il più delle volte potrebbe dipendere dal sito da cui state scaricando che non mette a disposizione una banda adeguata per il download dei file.

Conclusioni

Speriamo che il nostro consiglio che vi sia stato d’aiuto. Se avete qualche dubbio non esitate a contattarci.

