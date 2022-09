Come vedere gli abbonamenti attivi su Amazon? Il tutto è molto semplice e ora in questa nuova guida vi spiegheremo come fare.

Contrariamente a quanti pensano visualizzare gli abbonamenti attivi su Amazon è un gioco da ragazzi. Il tutto può essere in tutta tranquillità messo in atto anche da chi di tecnologica è poco esperto. Gli step che dovete seguire alla lettera sono i seguenti: andate su il mio account, successivamente selezionate la voce le mie app nella sezione contenuti digitali e dispositivi. A questo punto in gestione, selezionate i miei abbonamenti. Tutto semplice e veloce.

