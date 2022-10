Come togliere l’abbonamento di Disney Plus? E’ questo che tantissime persone si domandano una volta attivato o provato il servizio. Se anche voi siete fortemente interessati all’argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questa nuova guida. Pronti cari lettori di Telefononews?

Disney Plus: come eliminare l’abbonamento

Contrariamente a quanti pensano rimuovere a tutti gli effetti l’abbonamento dal servizio Disney Plus è un gioco da ragazzi. La procedura può tranquillamente essere messa in atto anche da chi di tecnologica è poco pratico. Detto questo gli step da seguire per eliminare l’abbonamento sono i seguenti:

Innanzitutto bisogna fare accesso al proprio account Disney Plus tramite un browser Mobile o ancora meglio da un PC;

Proseguendo serve selezionare il proprio profilo e selezionare account;

A questo punto selezionare il proprio abbonamento Disney Plus nella sezione che prende per l’appunto il nome di abbonamento;

Infine non rimane che selezionare la voce disdici abbonamento e il gioco è fatto.

Come parlare con un operatore Disney Plus?

Qualora non riusciate in alcun modo a disdire l’abbonamento al servizio Disney Plus potete chiedere supporto all’operatore del servizio sempre disponibile. Come parlare quindi con un operatore di Disney+? Scopriamolo insieme.

Tutti i clienti che utilizzano il servizio possono domandare assistenza via telefono telefono il seguente numero: 800 147 480 o eventualmente, per chi telefona dall’estero, al numero +390554646038. Il servizio è attivo dalle 8 del mattino fino alle 24, tutta la settimana.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualsiasi problema o domanda contattateci.

