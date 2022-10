Come si fa per annullare un ordine su Amazon? E’ questo che si domandano gran parte delle persone. Se veramente siete interessati all’argomento oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. Pronti a scoprirne di più?

Annullare un ordine su Amazon: ecco gli step da seguire

Contrariamente a quanto pensa la gente annullare un ordine su Amazon è semplicissimo immediato. Un tutorial che può esser seguito perfettamente anche da chi di tecnologia ha poca esperienza. Andiamo dunque a vedere quali sono i passaggi da seguire:

Il primo passo consiste nel toccare l’icona Me Tab – post da sinistra nella barra di navigazione in giù -;

Proseguendo bisogna toccare la voce i miei ordini;

Selezionare ora l’ordine che si vuole per davvero annullare e tappare infine sulla dicitura annulla articolo;

L’ultimo step è invece quello di toccare sulla voce elimina articoli contrassegnati.

Quando posso annullare ordine Amazon?

Di consueto qualsiasi ordine venduto e spedito da venditori terzi si possono annullare nell’arco di mezz’ora dall’ordine. Una volta superato questo lasso di tempo, la richiesta di annullamento verrà immediatamente inoltrata al venditore terzo, che vi fornirà tutti i dettagli del caso per annullare il tutto entro 48 ore.

Per qualsiasi problema contattateci.

Consigliamo anche di leggere anche le seguenti due guide sempre a tema Amazon:

Come vedere gli abbonamenti attivi su Amazon?

Come parlare con un operatore Amazon 2022?