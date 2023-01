Nella guida di oggi vi spieghiamo un argomento ad oggi estremamente delicato, ovvero: Come si fa ad attivare lo SPID tramite smartphone? Se anche voi volete scoprire come fare vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti lettori di Telefononews?

Spid: come attivarlo attraverso il proprio smartphone

Procedere all’attivazione dello Spid tramite il proprio telefono è un gioco da ragazzi per tutti anche per coloro che di tecnologia sono poco pratici. Per avere lo Spid in tutta comodità direttamente da casa o mobilità basta effettuare il download sul proprio terminale dell’apposita applicazione posteID e seguire alla lettera le istruzioni: qualunque cittadino in possesso di una regolare carta di identità o passaporto italiano dovrà riprendere con il proprio telefono i documenti e la propria faccia cercando di avvicinare il più possibile il documento.

Quanto dura lo Spid?

Lo Spid è possibile attivarlo con diversi gestori anche se consigliamo le Poste. A quanto ammonta in caso la sua durata? Spid ha una durata illimitata, nel senso che una volta proceduto alla creazione dura fino a quando volete. Ma analizzando il capitolo credenziali bisogna tassativamente modificarle ogni 180 giorni per questioni di sicurezza, e ogni volta che ritenete opportuno che qualcuno possa avervi visto. Conservate al meglio la vostra username e password.

Conclusioni

Abbiamo terminato. Per qualunque problema non esitate a scriverci cosi da potervi aiutare.

