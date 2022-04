Come si disattiva l’account di Instagram? Prima di tutto serve fare l’accesso al sito Instagram direttamente da browser. Non è assolutamente possibile disabilitare in maniera temporanea il vostro account agendo attraverso l’applicazione.

Toccate ora la vostra immagine del profilo situata in basso sulla destra, dunque profilo e successivamente modifica profilo. A questo punto scorrete verso giù, dunque toccate disabilità temporaneamente il mio account posto in basso a destra.

Se avete domanda o dubbi scriveteci.

