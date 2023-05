Come ridurre consumo batteria iPhone 14? E’ questo che si stanno chiedendo tantissime persone che da poco hanno provveduto ad acquistare il nuovo top di gamma di casa Apple. Se anche voi volete scoprire come fare vi consigliamo vivamente di prendervi 10 minuti di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto.

iPhone 14: come ridurre al massimo il consumo di batteria

Ovviamente esistono ad oggi tantissimi utili consigli che consentono in men che si dica di ridurre il più possibile il consumo di batteria del nuovo iPhone 14 ma ora noi vi daremo il consiglio probabilmente più efficace di tutti. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Con tutta probabilità stiamo parlando del trucco più efficace di tutti. Il primo step consiste nell’aprire le impostazioni – batteria e abilitare la voce risparmio energetico per diminuire il più possibile le attività che vengono svolte costantemente in background, come download, aggiornamenti delle applicazioni o mail push. E’ un super trucco quando si ha per davvero necessità di arrivare in tutta tranquillità al termine della giornata.

E voi che trucchi utilizzate per risparmiare batteria su iPhone 14? Fatecelo sapere qui sotto.

Consigliamo anche il seguente tutorial: Come caricare iPhone 14 per non rovinare la batteria?