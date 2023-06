Come parlare con il Servizio clienti Amazon? Se anche voi siete fortemente interessati a questo argomento vi consigliamo vivamente di continuare la lettura di questa nuova guida. Pronti ad iniziare lettori di Telefononews?

Servizio clienti Amazon: come parlare con un operatore

Iniziamo con l’evidenziare che il famoso numero 800798277, che il noto e-commerce rendeva disponibile al pubblico per avere assistenza, non è ormai da tempo attivo e l’unico vero metodo ad oggi per poter telefonare il servizio clienti del sito è procedere facendo affidamento alla sezione servizio clienti dell’app o del sito.

Come farsi richiamare da un operatore Amazon?

Eventualmente se non volete fare tanti giri è anche possibile farsi richiamare da un operatore Amazon. Dovete innanzitutto aprire l’applicazione Amazon sul vostro dispositivo e successivamente fare l’accesso. In basso sulla destra fate un clic sul menu’ a forma di hamburger e scorrere in basso optando per la voce contattaci. Infine sotto il testo il mio quesito riguarda optate per l’opzione che più vi interessa.

Abbiamo terminato. Per qualunque dubbio o domanda scriveteci qui sotto.

