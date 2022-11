Come pagare online con il reddito di cittadinanza? E’ possibile o si va incontro ad un blocco definitivo della carta? Sono questi i principali dubbi che hanno le persone a riguardo della carta RDC. Se anche voi siete interessati a saperne di più su tale argomento vi consigliamo vivamente di prendervi 5 minuti di tempo libero e continuare la lettura di questo post.

Reddito di cittadinanza: come pagare online?

A tale domanda rispondiamo da subito che non è per nulla possibile effettuare pagamenti via Internet con la carta RDC. In poche parole, senza troppi rigiri di parole, se da poco avete richiesto il sussidio del Reddito di Cittadinanza dovete assolutamente sapere – cosi da non avere alcun tipo di problema – che i percettori non possono fare acquisti via web: quindi, nessuna spesa su siti come Amazon o simili, con carta RDC.

Quanto tempo dura il Reddito di Cittadinanza?

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della stessa domanda e viene dato per un periodo di 18 mesi – rinnovabile fino a 3 volte per il momento -, previa blocco di 30 giorni, proponendo la nuova domanda già a partire dal mese dopo a quello di erogazione.

Conclusioni

