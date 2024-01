Segui attentamente questi passaggi per impostare un account PS4 come principale sulla tua console PS5. Questo ti permetterà di accedere facilmente a tutti i contenuti digitali associati a quell’account sulla PS5.

Passo 1: Accendi la PS5

Assicurati che la tua PS5 sia accesa e connessa a Internet.

Passo 2: Accesso con l’account PS4

Accedi alla PS5 utilizzando le credenziali dell’account PS4 che desideri impostare come principale.

Passo 3: Naviga alle Impostazioni

Dal menu principale della PS5, vai a “Impostazioni”.

Passo 4: Seleziona Account e Gestione

All’interno delle impostazioni, trova e seleziona l’opzione “Account e gestione”.

Passo 5: Scegli Account PS5

Cerca l’opzione denominata “Account PS5” all’interno delle impostazioni di account e gestione.

Passo 6: Imposta come Principale

Trova l’opzione “Imposta come principale” e selezionala. Questo passo è cruciale per rendere l’account PS4 il principale sulla PS5.

Passo 7: Conferma le Credenziali

Potresti essere richiesto di inserire le credenziali dell’account PS4 per confermare l’operazione. Inserisci le informazioni richieste.

Passo 8: Conclusione

Una volta confermato, l’account PS4 sarà impostato come principale sulla tua PS5. Ora potrai accedere facilmente a tutti i contenuti digitali associati a quell’account senza dover effettuare l’accesso ogni volta.

Ricorda che un account può essere impostato come principale solo su una singola console PS5 alla volta. Seguendo questi passaggi, dovresti essere in grado di godere di un’esperienza di gioco più fluida sulla tua PS5 con l’account PS4 impostato come principale.