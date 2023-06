Come faccio ad eliminare un account di Snapchat? Il tutto è semplice e immediato e ora nelle prossime righe vi spiegheremo noi come fare. Pronti cari lettori di Telefononews?

Account Snapchat: come eliminarlo

Eliminare o disabilitare il vostro account di Snapchat è facile. Il primo passaggio che dovete fare consiste nell’andare alla pagina Internet web accounts.snapchat. com e fare accesso al vostro account. Ora tappate sul tasto elimina il mio account e date conferma per eliminare l’account inserendo di nuovo i dati di accesso che siete abituati ad utilizzare.

Cosa succede se elimino Snapchat?

Quando il vostro account è disabilitato, i vostri amici di Snapchat non vedranno ovviamente più il vostro profilo dentro la nota piattaforma social e non potranno più cercarvi con messaggi e nient’altro.

Chi usa ancora Snapchat?

Ora come ora Snapchat vanta in totale 3 milioni di iscritti ed è utilizzato maggiormente da un pubblico giovane, in particolar modo chi ha 18 e 24 anni. Quanti di voi lo utilizzano ancora?

