Come faccio a sapere il mio piano tariffario Vodafone? Se da poco avete cambiato operatore e siete passati al gestore rosso oggi siete nel sito giusto. Alla fin dei conti se il vostro obiettivo è quello di cambiare da subito il piano tariffario scelto al momento dell’attivazione il consiglio che vi diamo è quello di continuare a leggere quanto ora riporteremo qui sotto. Pronti cari lettori di Telefononews a scoprirne di più?

Vodafone: come sapere il proprio piano tariffario

Evidenziamo fin da subito che ci sono diversi modi per venire a conoscenza del proprio piano tariffario Vodafone. Si può semplicemente fare affidamento alla classica applicazione My Vodafone ormai utilizza all’ordine del giorno da tantissime persone. Un altro modo è invece quello di accedere all’Area Fai da te. Si può anche eventualmente chiamare anche all’apposito numero di telefono 42070 e parlare con un operatore che vi darà in un batter d’occhio tutte le info del caso. Ultimo metodo consiste nel guardare la confezione di vendita della carta SIM o il contratto sottoscritto.

Come Cambiare il Piano Tariffario Vodafone?

Se il piano tariffario Vodafone che avete non è di vostro gradimento potete sempre cambiarlo. Ecco quali metodi seguire. Sono tutti molto semplici e immediati:

Il primo modo consiste nel fare accesso all’area Fai da te sul sito Internet del gestore rosso. Da qui si può fare tutto tranquillamente;

Altro metodo è l’app My Vodafone, ovviamente disponibile sia per chi ha un dispositivo iOS che Android;

Si può parlare anche con un operatore del 42070 se telefoni da una carta SIM Vodafone oppure direttamente facendo affidamento al consueto numero 190;

Altra soluzione – una delle più classiche – è quello di rivolgersi direttamente al centro Vodafone della propria città.

Per qualunque dubbio siamo qui.

