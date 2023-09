YouTube è diventato un’applicazione quasi indispensabile su molti dispositivi mobili, offrendo accesso a un vasto mondo di contenuti video. Tuttavia, ci sono situazioni in cui potresti voler o addirittura dover eliminare l’app YouTube dal tuo cellulare. Queste ragioni potrebbero includere la necessità di liberare spazio di archiviazione, ridurre le distrazioni o semplicemente cambiare le tue abitudini di utilizzo. In questo articolo, esploreremo i modi per eliminare l’app YouTube dal tuo cellulare, indipendentemente dal sistema operativo che utilizzi, e ti forniremo anche alcune alternative per continuare a goderti i video online senza l’app ufficiale di YouTube.

Come eliminare YouTube dal cellulare su Android

1. Disabilitare l’app

Se desideri rimuovere temporaneamente l’app YouTube dal tuo dispositivo Android, puoi disabilitarla senza eliminarla definitivamente. Ecco come farlo:

Vai alle “Impostazioni” del tuo dispositivo.

Seleziona “App” o “Applicazioni”.

Trova e tocca “YouTube” nell’elenco delle app.

Fai clic su “Disabilita”. L’app verrà disattivata e non sarà più visibile nella schermata principale o nel menu delle app.

Se in futuro desideri riattivare l’app YouTube, puoi farlo seguendo gli stessi passaggi e selezionando “Abilita” invece di “Disabilita”.

2. Disinstallare l’app

Se desideri eliminare definitivamente l’app YouTube dal tuo dispositivo Android, segui questi passaggi:

Vai alle “Impostazioni” del tuo dispositivo.

Seleziona “App” o “Applicazioni”.

Trova e tocca “YouTube” nell’elenco delle app.

Fai clic su “Disinstalla”. Verrai avvisato che questa azione eliminerà tutte le informazioni associate all’app, inclusi i dati dell’account e le impostazioni personalizzate.

Conferma la disinstallazione.

Una volta completata questa procedura, l’app YouTube sarà stata rimossa dal tuo dispositivo Android.

Come eliminare YouTube dal cellulare su iOS (iPhone o iPad)

1. Disinstallare l’app

Su dispositivi iOS, puoi eliminare facilmente l’app YouTube seguendo questi passaggi:

Trova l’icona di YouTube sull’home screen del tuo dispositivo.

Tieni premuta l’icona finché non inizia a tremare e appare un’icona “X” nell’angolo in alto a sinistra dell’icona di YouTube.

Tocca l’icona “X” per confermare l’eliminazione dell’app.

Fai clic su “Elimina” quando ti viene chiesto di confermare.

L’app YouTube sarà ora stata rimossa dal tuo dispositivo iOS.

Alternative a YouTube su dispositivi mobili

Se decidi di eliminare YouTube dal tuo cellulare ma desideri comunque continuare a guardare video online, ci sono molte alternative disponibili. Alcune di queste includono:

YouTube Web: Puoi accedere a YouTube direttamente dal tuo browser mobile visitando il sito web ufficiale di YouTube. Questo ti permette di vedere i video senza l’app dedicata.

App di streaming video alternative: Esistono numerose altre app di streaming video, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e molte altre. Puoi utilizzare queste app per guardare film e programmi TV.

Piattaforme di streaming musicale: Alcune piattaforme di streaming musicale, come Spotify, offrono anche video musicali e contenuti video esclusivi.

App di notizie e contenuti: App di notizie come CNN, BBC, o app di contenuti come TED Talks offrono una vasta gamma di video informativi e educativi.

Conclusioni

Eliminare YouTube dal tuo cellulare è una decisione personale che può essere motivata da diverse ragioni, tra cui la necessità di liberare spazio di archiviazione o ridurre le distrazioni. Sia che tu utilizzi Android o iOS, abbiamo fornito istruzioni su come disabilitare o eliminare definitivamente l’app YouTube dal tuo dispositivo. Ricorda che puoi sempre riinstallare l’app in futuro se cambiano le tue esigenze. Inoltre, abbiamo discusso delle alternative disponibili per continuare a goderti i contenuti video online anche senza l’app ufficiale di YouTube. Ogni alternativa ha le proprie caratteristiche e offerte uniche, quindi esplora quelle che meglio soddisfano le tue esigenze e i tuoi interessi.