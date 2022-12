Come eliminare un gioco di Steam? E’ questo che si domandano ad oggi moltissimi ragazzi. Se anche voi siete fortemente interessati a tale argomento vi consigliamo vivamente di prendervi un po’ di tempo libero e leggere con la massima attenzione quanto fra poco riporteremo qui sotto. Pronti quindi a saperne di più?

Steam: come rimuovere un gioco

Contrariamente a quanti pensano eliminare una volta per tutte un gioco su Steam è facilissimo. La procedura può essere in tutta tranquillità eseguita anche da chi di tecnologia è poco esperto. Detto questo, per rimuovere un videogioco da Steam bisogna seguire alla lettera i seguenti passaggi:

Il primo passo consiste nell’aprire la libreria di Steam; Proseguendo bisogna trovare il gioco; A questo punto serve fare un tap con il tasto destro sul videogame; Infine optate per la voce gestisci e successivamente su Disinstalla.

Dove vengono salvati i giochi di Steam?

Avete eliminato il gioco che non vi interessa più ma volete ugualmente sapere dove venivano salvati i giochi di Steam? Il percorso dove vengono salvati i videogiochi il più delle volte è il seguente:\Documenti\I miei giochi\. Potrete tenere i vostri salvataggi e profili postando la cartella appena citata nel medesimo percorso sul vostro nuovo hard disk.

Conclusioni

La guida termina qui. Per qualsiasi problema non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

