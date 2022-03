Come eliminare un account Netflix da un dispositivo? E’ veramente tanto difficile come si dice? La risposta è no. Ora qui sotto brevemente vedremo gli step da seguire per riuscirci.

Se avete realmente intenzione di disconnettere solamente un dispositivo allora basterà semplicemente fare accesso a Netflix con il terminale in vostro possesso e poi successivamente fare un tap sulla voce esci dal sito di Netflix.

Arrivati a questo punto il dispositivo verrà eliminato.

