Come disinstallare definitivamente app da iPhone? Ecco una mini guida che vi spiega step per step come fare.

Eliminare definitivamente una applicazione dalla schermata home è facile e veloce. In primis dovete tenere premuta ‘l’app sulla schermata stesso, successivamente tappare rimuovi app, dunque toccare rimuovi dalla home per tenerla nella libreria o eventualmente elimina app per rimuoverla dal proprio dispositivo.

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci.

Leggi anche: Reset di iPhone 13: ecco come farlo