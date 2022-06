Come disinstallare Dazn dalla tv Samsung? Il tutto è veramente facile. Ora che il campionato è finito molti sicuramente vorrebbero liberarsi dell’app e ora vi spiegheremo come fare.

Il primo step da seguire consiste nel premere il pulsante Smart Hub da telecomando e selezionare in primo piano. Optate per la dicitura applicazioni e cliccate sulla voce opzioni situata nell’angolo in alto a destra del display.

Arrivati a questo punto optate per elimina app pers. e cliccate sull’app da rimuovere in questo caso DAZN. L’applicazione selezionata verrà rimosa una volta che cliccherete su elimina.

Per qualsiasi dubbio siamo qui a disposizione.

