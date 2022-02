Come disattivare il servizio Ti ho cercato di WINDTRE? La procedura da seguire è semplicissima.

Il Servizio in questione si può facilmente disattivare o riattivare quando si desidera facendo affidamento all’area clienti del gestore per Sim ricaricabile o eventualmente procedendo alla chiamata del numero 403020 da abbonamento o anche in questo caso Sim ricaricabile.

Per qualsiasi dubbio non esitate a scriverci.

