Come cancellare iscrizione ad Amazon Prime? La procedura da seguire è estremamente facile.

Per poter una volta per tutte eliminare la vostra iscrizione al servizio Amazon Prime, andate su la vostra iscrizione e selezionate la voce aggiorna, successivamente cancella e altro, dunque seguite step per step le istruzioni mostrare su display e il gioco è fatto.

Per qualsiasi problema scriveteci.