Come cancellare abbonamento Infinity plus?

Infinity Plus: come eliminare l’abbonamento

Contrariamente a quanti pensano rimuovere l’abbonamento al servizio Infinity Plus è un gioco da ragazzi. Il procedimento può essere in tutta tranquillità eseguito anche da chi è poco esperto di tecnologia. Detto questo, vediamo come fare:

Il primo step da mettere in atto è quello di fare il login con le vostre credenziali al sito ufficiale Mediasetplay.mediaset .it; Successivamente serve fare un tap sulla piccola icona del vostro profilo posta in alto sulla destra e dal menu’ a tendina che si apre selezionare la voce Area Utente; Sotto la voce dove sono presenti i vostri piani cliccate in rapida successione sulla voce dettagli e modifica – dettagli – disattiva rinnovo. Tutto molto facile e immediato non credete?

Che succede se non pago Infinity?

Se non si paga regolarmente il servizio Infinity cosa accade? In poche parole senza fare troppi rigiri di parole, se non si paga con una certa continuità Mediaset Premium succede che non potrete più in alcun modo guardare i programmi presenti, in quanto il servizio vi verrà all’istante stoppato fino al pagamento del debito da saldare.

