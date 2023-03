Come cambiare il tema su PS5? Se anche voi state cercando di capire tutto ciò ma non siete arrivati a nessuna conclusione vi consigliamo vivamente di prendervi 10 minuti di tempo libero e continuare la lettura di questa nuova guida che siamo certi tornerà prima o poi utile a tanti di voi. Pronti lettori di Telefononews?

PS5: come cambiare il tema

Cambiare il tema su PS5 è quindi possibile oppure no? Purtroppo al momento non si sa il motivo vero e proprio non è possibile cambiare alcun tema su PS5. L’aspetto di default presente nell’interfaccia utente è quello con il quale rimarrete bloccati fino a quando la casa produttrice Sony o altri sviluppatori non inseriranno nuovi template per la console.

