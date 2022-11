Come cambiare email su account EA? E’ questo che ad oggi si domandano moltissime persone. Se anche voi siete interessati per davvero a tale argomento per vostra fortuna oggi siete capitati nel sito che fa al caso vostro. Pronti a scoprirne di più cari lettori di Telefononews?

EA: come cambiare email sul proprio account

Contrariamente a quanti pensano modificare email sul proprio account EA è un gioco da ragazzi. Ci troviamo di fronte ad una procedura che può essere in tutta tranquillità eseguita anche da chi nel mondo tecnologico è poco esperto. Detto questo, il primo passaggio da mettere in atto per procedere alla modifica dell’email è quello di fare accesso all’account EA inserendo correttamente username e password.

Successivamente serve trovare il campo apposito indirizzo email secondario della scheda sicurezza del proprio account EA. Da qui fate aggiunti email secondaria. Inserite senza errori un indirizzo email valido e diverso da quello registrato sul proprio account inizialmente. Accedete a tale email e trovate l’email con il codice di sicurezza che vi è stato inviato.

Conclusioni

Come avete constatato voi stesso cambiare email del proprio account EA è facile e intuitivo. Ovviamente se non vi è chiaro qualcosa contattateci lasciando un messaggio qui sotto.

