Come cambiare abbonamento di prime video? E’ difficile? La risposta è no. Se siete per davvero interessati all’argomento oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito giusto. A seguire vi spiegheremo noi come fare passo per passo. Pronti cari lettori di Telefononews?

Abbonamento di Prime Video: come cambiarlo

Per poter a tutti gli effetti cambiare abbonamento di Prime Video bisogna agire dalle impostazioni. Il tutto è abbastanza facile e non richiede alcuna specifica abilità. Il primo step da seguire consiste nell’entrare in Il mio account, andare a accesso e di seguito in impostazioni di sicurezza. Da qui selezionare Modifica posto vicino all’informazione dell’account che volete modificare. Seguite alla lettera le istruzioni sul display e selezionate la dicitura Salva modifiche. Alla conclusioni degli aggiornamenti, selezionate fatto.

Quanto costa prime al mese?

Concluso il primo mese totalmente gratis, il servizio Amazon Prime – sempre più in crescita – va a rinnovarsi in maniera del tutto automatica al prezzo annuale di 49,90 euro – mensilmente siamo sui 9,99 euro -. Potete eventualmente in qualsiasi momento eliminare l’iscrizione.

Come avere prime gratis per sempre?

Se pensiate che esista un metodo per avere per sempre Amazon Prime Video gratis al mese siete fuori rotta. Attualmente, dispiace comunicarvi che, per ovvie ragioni, non c’è alcuna soluzione che consenta di vedere Film e Serie TV a vita senza spendere neanche un centesimo.

Conclusioni

Siamo arrivati al termine della guida. Per qualsiasi dubbio siamo a vostra completa disposizione per aiutarvi.

