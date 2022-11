Come attivare e disattivare la segreteria Iliad? E’ questo che state cercando di capire da qualche settimana a questa parte? Se la risposta è si per vostra fortuna oggi siete capitati nel sito che fa al caso vostro. Nelle prossime righe vi spiegheremo noi come si abilita o disabilita la segreteria Iliad. Pronti a scoprire come fare?

Iliad: come attivare e disattivare la segreteria

Pensate un po’ che disattivare e attivare la segreteria Iliad è facilissimo. La procedura che bisogna seguire è talmente semplice che anche i meno esperti di tecnologica non avranno il minimo problema. Vi basta partire la tastiera numerica del vostro smartphone e scrivere correttamente il seguente codice: ##002#. Poi proseguendo potrete far partire la chiamata, cosi da disattivare la segreteria telefonica Iliad. Il gestore vi consente di gestire in tutta comodità differenti aspetti dell’attivazione della vostra segreteria.

Come togliere la segreteria dopo pochi squilli?

Qualora il vostro obiettivo sia eliminare la segreteria dopo qualche squillo sappiate che si può fare tranquillamente. Per disabilitare il tutto, dopo un numero di squilli, quando non si vuole rispondere o non si può basta scrivere il codice seguente e il gioco è fatto: ##61#.

Conclusioni

Abbiamo visto come disattivare e attivare la segreteria Iliad. Se avete dubbi o domande contattateci qui sotto.

Consigliamo anche di leggere la seguente guida: Disattivare segreteria iliad