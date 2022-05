Come abbonarsi ad Amazon Prime senza carta di credito? Eventualmente se non si possiede una carta di debito, credito ecc… si può anche fare affidamento ai classici buoni regali di Amazon per acquistare sul noto e-commerce.

Se si preferisce non usare alcuna carta di credito per i pagamenti, è possibile pagare anche in contanti il codice per effettuare la ricarica del proprio account.

Per qualsiasi dubbio siamo qui.

Da leggere anche: Come annullare ordine Amazon già pagato?