Trony ha iniziato a proporre l’iniziativa che prende il nome di sconti solari. Il tutto, salvo imprevisti, è disponibile in esclusiva via Internet fino al 24 luglio 2020 con tasso zero su ogni prodotto contrassegnato.

Diverse le occasioni da non lasciarsi scappare iniziando dalle televisioni, smartwatch e ovviamente telefono.

Ogni prodotto visibile in sconto sul sito di Trony gode della spedizione gratuita e, in diverse circostanze, c’è anche l’opportunità di pagare a rate a tasso zero in 20 rate totali.

Detto questo, fra le offerte più intriganti nel campo telefoni spicca sicuramente quella che riguarda l’iPhone XR da 256GB che può essere acquistato a marchio Vodafone al prezzo di 659 euro. Cosa ne pensate? Ci fareste un pensierino?

