Amazon Music HD, per chi ad oggi non ne avesse mai sentito parlare, non è altro che una variante in alta risoluzione dell’ottimo ed affabile servizio di streaming musicale del noto e-commerce americano. Andiamo a scoprirne di più.

Amazon Music HD: 3 mesi gratuiti per i nuovi clienti

Amazon Music HD vanta più di 70 milioni di brani nel proprio catalogo ed è nuovamente disponibile in prova gratuita per 3 mesi in esclusiva per i nuovi clienti.

Il periodo di prova ha una durata esatta di 30 giorni, anche se di solito il tutto per i nuovi clienti viene estero per tre mesi. Una volta terminato il periodo di prova, il prezzo da pagare al mese se si vuole continuare ad usufruire del servizio è di 14,99 euro.

Infine, è possibile prendere parte all’offerta fino al 24 maggio, salvo proroghe. Che state aspettando cari lettori di Telefononews?