All Inclusive Easy Pay di Wind è una delle migliori promozioni in circolazione ed è disponibile all'attivazione per tutti anche per tutto febbraio, salvo future proroghe.

Al costo di 16,99 euro mensili la promozione dell'operatore arancione offre caratteristiche al top, ovvero:

minuti illimitati;

SMS illimitati;

60 GB di internet.

Infine, la promozione è disponibile solamente in negozio con un prezzo SIM di 10 euro.

