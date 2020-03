Wind All Digital è disponibile all'attivazione, almeno stando ad ultime indiscrezioni, fino al termine di marzo salvo proroghe.

Al costo di 14,99 euro al mese, l'offerta del gestore arancione offre un ottimo pacchetto:

Chiamate senza limiti;

40GB di Internet alla velocità del 4G e 4.5G.

Per quanto riguarda i nuovi clienti e chi sottoscrivere la promozione via Internet la spesa di attivazione è gratuita e non c'è nessun genere di vincolo di durata. Per chi invece opta per l'attivazione in negozio l'attivazione ammonta a 4,99 euro.

Cosa ne pensate di questa offerta di Wind?

Leggi anche: Junior con Easy Pay di Wind/Tre disponibile: vi aspettano 100GB