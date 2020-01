Finalmente, dopo un'attesa che per i fan del dispositivo sembrava non terminare mai, il Mi A2 di casa Xiaomi è ufficialmente tornato nelle ultime ore ad aggiornarsi ad Android 10, dopo che l'azienda aveva cosi di punto in bianco bloccato il suo rilascio a causa di un paio di brutti bug, uno dei quali era in grado di provocare un effetto eco nel corso di una telefonata.

Il nuovo update è quindi nuovamente disponibile e include anche le nuove patch di sicurezza di gennaio, ogni novità presente sul nuovo sistema operativo Android 10 e la risoluzione del bug che vi abbiamo menzionato poco sopra.

Il peso dell'aggiornamento è di 1280MB ed è per questo che consigliamo di scaricarlo solo sotto rete WI-FI-.

Leggi anche: Aggiornamento Xiaomi Mi 9T: in fase di rilascio Android 10 in Italia con patch di sicurezza di gennaio 2020