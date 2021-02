Aggiornamento Whatsapp. Novità assoluta quella che di recente ha introdotto Whatsapp. Come ben saprete gli stati sono molto utilizzati ed è per questo che l’app di messaggistica istantanea ha deciso di utilizzarli personalmente per informare gli utenti su novità. Andiamo a scoprirne di più.

Novità Whatsapp: l’app vi avvertirà tramite gli stati di possibili aggiornamenti, problemi o novità

Stando a quanto appreso fino a questo momento, i messaggi visibili agli utenti sono in totale 4. Analizzando il primo viene rivelati che verrà pubblicata in questa sessione qualche novità, nel secondo messaggio gli utenti vengono rasserenati sull’argomento privacy che tanto sta facendo parlare, nella storia numero tre c’è la conferma che nessuna persona ha modo di leggere le chat e nell’ultimo e quarto messaggio che lo staff proseguirà a rilasciare update per lo status cosi da comunicare notizie importanti a tutti coloro che utilizzano l’applicazione.

Cosa ne pensate di questa novità introdotta su Whatsapp?

