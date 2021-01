Aggiornamento Signal. Come ben saprete fra le tante app di messaggistica istantanea che ci siano in circolazione quella maggiormente in voga di questo periodo è Signal. Dal momento che Whatsapp ha deciso di cambiare le condizioni della privacy, i download sono aumentati vertiginosamente. Andiamo a scoprire le ultime.

Nuovo aggiornamento Signal: ecco tutte le novità

Il nuovo update in fase di rilascio è in corso per i dispositivi con sistema iOS e Android. Davvero tante le novità che avvicinano sempre più Signal al concorrente Whatsapp cosi da permettere a tutti di ambientarsi rapidamente.

Le novità dell’aggiornamento, quelle principali, sono le seguenti:

Possibilità di inserire lo stato;

Sticker animati;

Funzionalità low data che consente un risparmio netto di traffico dati quando viene utilizzata l’app Signal per chiamare;

Possibilità di personalizzazione dello sfondo delle conversazioni con settaggi che ricordano tanto Whatsapp ;

; Rinnovata la scheda delle info di contatto;

Opzione che consente di scegliere su quali contenuti o meno abilitare il download automatico.

Diverse le novità implementate. Non vi resta che scaricare il recente aggiornamento e provarle tutte.

