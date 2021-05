Aggiornamento OnePlus 9 e 9 Pro. Nel corso delle ultime ore la casa produttrice cinese OnePlus ha iniziato la distribuzione di un nuovo update per i suoi tanto amati OnePlus 9 Pro e 9. Andiamo a scoprire le novità implementate.

OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano: ecco le novità

La nuova versione di OxygenOS passa dalla numero 11.2.4.4 alla 11.2.5.5 e pesa complessivamente 130MB e sembra sia stata – almeno per il momento – avvistata in esclusiva solo in India, ma ben presto dovrebbe essere rilasciata anche altrove.

A seguire diamo uno sguardo alle novità dell’aggiornamento:

Problema di lag sporadici della tastiera finalmente risolto;

Prestazioni della ricarica miglioriate;

Migliorato nettamente il bilanciamento del bianco della fotocamera sul retro;

Migliorata la stabilità della connessione di rete e performance del WI-FI;

Problemi noti risolti;

Migliorata la stabilità del sistema;

Miglioramenti anche per quanto riguarda l’efficacia dell’HRD in qualche condizione di scatto.

Un aggiornamento niente male. Cosa ne pensate?

