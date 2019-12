OnePlus 7T si è ufficialmente aggiornato recentemente alla OxygenOS 10.0.7 basata sul nuovo sistema operativo Android 10, il tutto va da apportare novità marginali, ma che vanno a migliorare ancor di più l'esperienza di tutti i giorni di utilizzo dello smartphone.

A seguire diamo uno sguardo al changelog ufficiale:

Sistema

Migliorata la velocità nel lanciare alcune app

Patch di sicurezza di novembre 2019

Fotocamera

Migliorata la qualità degli scatti

Ottimizzata la gestione della RAM

Risolto il problema della modalità schermo in bianco e nero con alcune app

Migliorata la stabilità generale e generici bug fix

In conclusione, come spesso succede l'aggiornamento per OnePlus 7T è in fase di distribuzione in maniera graduale attraverso la classica modalità OTA.

Quanti di voi hanno già ricevuto questo nuovo update?