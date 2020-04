Samsung Galaxy Note 9 ha iniziato ad aggiornarsi alle nuove patch di aprile rilasciate da Google.

Attualmente l'update è disponibile in esclusiva in Germania. La build è la seguente: N960FXXU5DTCA, e la distribuzione avverrà gradualmente e raggiungerà tutti i dispositivi compatibili nel corso delle prossime settimane.

Le novità non riguardano solo le patch di Mountain View, ma nel changelog vengono menzionate migliorie anche a livello fotografico, anche se nel dettaglio in merito non si sa nulla almeno per ora.

Chi è interessato all'aggiornamento lo può scaricare da Sammobile.

