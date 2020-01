Ecco che qualche fortunato utente che possiede il buon e caro P Smart 2019 di casa Huawei da qualche ora ha iniziato a ricevere in via ufficiale EMUI 10 con Android 10. Andiamo ad analizzare il tutto.

Emui 10 vuol dire Android 10, e tutte le funzionalità super presenti con l'ultimo update rilasciato da parte di Mountain View. Per questa semplice motivazione, il peso dell'aggiornamento è abbastanza corposo - circa 3,42GB - ed è per questo che consigliamo di scaricarlo solo sotto rete WI-FI.

Non siamo certi al 100% che il rilascio di questo nuovo ed importante update avvenga a livello globale immediatamente, ma incoraggia il fatto che le prime segnalazioni sono giunte da qualche ora dalla Finlandia, nazione presente in Europa il che vuol dire che anche per chi vive in Italia l'attesa potrebbe essere breve. Appena avremo maggiori info a riguardo vi informeremo subito. Continuate a seguirci.

Leggi anche: Huawei Mate Xs arriva a marzo: nuove info a riguardo