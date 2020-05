Samsung Galaxy S9 e S9+ si sono ufficialmente aggiornati ricevendo le nuove patch di sicurezza di maggio 2020.

Il rilascio per ora è iniziato nelle seguenti località: Germania, Turchia, Emirati Arabi Uniti e pochi altri (per il momento non c'è il nostro paese).

Per quanto riguarda il firmware si può facilmente identificare grazie alla seguente numerazione: G96*FXXS9DTD7 e sembrerebbe apportare solo le patch di maggio di Google.

Come ampiamente sottolineato dalla stessa azienda coreana sul proprio sito ufficiale, le patch di maggio 2020 servono per correggere in totale 19 vulnerabilità di sicurezza presenti nella personalizzazione software proprietaria e rinominate come Samsung Vulnerabilities and Exposures.

Non rimane che aspettare il debutto del nuovo aggiornamento anche in Italia.

