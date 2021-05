Aggiornamento Galaxy S9 e S9 Plus. La casa produttrice Samsung non ha di certo perso tempo e ha iniziato il rilascio delle nuove patch di sicurezza su tanti suoi terminali, fra questi troviamo gli immortali S9 e S9 Plus. Ecco tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano: rilasciate le patch di maggio

Il colosso coreano ha iniziato la distribuzione delle nuove patch di Google per i propri S9 e S9 Plus. La build è rintracciabile grazie alla seguente numerazione: G96xFXXUFFUD6.

Quanti di voi hanno ricevuto la notifica di questo nuovo update? Fatecelo sapere nei commenti.

