Nonostante nel corso dei mesi passati Samsung ha ribadito più volte che non gli avrebbe più aggiornati, in queste ore sia il Galaxy S7 che la variante Edge si sono di nuovo aggiornati per correggere un grave problema. Ecco tutti i dettagli.

Il nuovo update per gli ex top di gamma dell'azienda coreana è stato rilasciato per risolvere la grave vulnerabilità che va a colpire tutti i terminali di questo genere.

Entrando nello specifico, la vulnerabilità di cui vi stiamo parlando è presene nei file di tipo Qmage, ed è stata fortunatamente risolta con il rilascio delle patch di sicurezza di aprile 2020.

Infine, il fix, facilmente identificabile grazie alla seguente numerazione: SVE-2020-16747, è attualmente in fase di rilascio per tutti i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge.

